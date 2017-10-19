Ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өтті
Ықсанов көшесінде ауыл шаруашылық жәрмеңкесі ұйымдастырылған болатын. Аталмыш жәрмеңкенің жұмысымен арнайы облыс әкімі Алтай Сейдірұлы танысып, халық тұтынатын тауардың сапасы мен бағасын бақылап қайтты. Үтіміздегі жылы облыс аумағында 185 ауыл шаруашылық жәрмеңкесі ұйымдастырылыпты. Соның ішінде, облыс орталығында 25 мәрте халық тұтынатын ауыл шаруашылық тауарлары қойылған үлкен жәрмеңке оздырылды. Аталмыш шарада өңірімізде тауар өндіретін компаниялардың өнімдері қойылған еді. Олардың бағалары нарық бағасынан 15-20 пайызға арзандатылып саудаланды»,-дейді БҚО ауыл шаруашылығы басқармасының бас