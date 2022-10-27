Авария произошла на водопроводе в Уральске

Без воды остались жители домов на улице Гагарина. Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению ТОО «Батыс су арнасы», в связи с аварией на напорном водопроводе временно прекращена подача воды. Без воды остаются: улица Гагарина 1/1, 1/3, 1/2, 1/4, 1; супермаркет «Алтындар»; частный сектор 3/1, ПНС-2. Сейчас на месте работает аварийная бригада. Ориентировочное время работа - до 18 часов 27 октября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.