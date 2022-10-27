Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Авария произошла на водопроводе в Уральске

Без воды остались жители домов на улице Гагарина. Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению ТОО «Батыс су арнасы», в связи с аварией на напорном водопроводе временно прекращена подача воды. Без воды остаются: улица Гагарина 1/1, 1/3, 1/2, 1/4, 1; супермаркет «Алтындар»; частный сектор 3/1, ПНС-2. Сейчас на месте работает аварийная бригада. Ориентировочное время работа - до 18 часов 27 октября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Кристина Кобина
Авария произошла на водопроводе в Уральске
Без воды остались жители домов на улице Гагарина.
Авария произошла на водопроводе в Уральске
Авария произошла на водопроводе в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению ТОО «Батыс су арнасы», в связи с аварией на напорном водопроводе временно прекращена подача воды. Без воды остаются:
  • улица Гагарина 1/1, 1/3, 1/2, 1/4, 1;
  • супермаркет «Алтындар»;
  • частный сектор 3/1, ПНС-2.
Сейчас на месте работает аварийная бригада. Ориентировочное время работа - до 18 часов 27 октября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
вода

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article