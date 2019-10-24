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Социум

Авария унесла жизнь 27-летней жительницы Атырау (видео)

ДТП произошло сегодня, 24 октября, в 8 утра на трассе Атырау-Доссор, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Столкнулись автомобили ВАЗ 2115 и "Нива". - В результате на месте ДТП скончалась женщина 1992 года рождения. Начато досудебное расследование по ст. 345 ч.3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при ко
gorod
Авария унесла жизнь 27-летней жительницы Атырау (видео)
ДТП произошло сегодня, 24 октября, в 8 утра на трассе Атырау-Доссор, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Скриншот с видео Столкнулись автомобили ВАЗ 2115 и "Нива". - В результате на месте ДТП скончалась женщина 1992 года рождения. Начато досудебное расследование по ст. 345 ч.3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА Видео предоставлено очевидцем
ДТП столкновение

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