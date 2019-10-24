Авария унесла жизнь 27-летней жительницы Атырау (видео)

ДТП произошло сегодня, 24 октября, в 8 утра на трассе Атырау-Доссор, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Столкнулись автомобили ВАЗ 2115 и "Нива". - В результате на месте ДТП скончалась женщина 1992 года рождения. Начато досудебное расследование по ст. 345 ч.3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при ко