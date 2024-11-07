На какие витамины потратили казахстанцы более 1 млн долларов

За первые восемь месяцев текущего года было продано всего 123,2 тонны витаминов, что на 47% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Интересно что, несмотря на уменьшение потребления витаминов, импортные поставщики, продолжающие доминировать на рынке, не снижают объемы своих поставок — их доля по-прежнему превышает 98%.

Рынок витаминов в Казахстане переживает заметное сокращение, сообщают аналитики Energyprom.kz.

За первые восемь месяцев текущего года было продано всего 123,2 тонны витаминов, что на 47% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Интересно что, несмотря на уменьшение потребления витаминов, импортные поставщики, продолжающие доминировать на рынке, не снижают объемы своих поставок — их доля по-прежнему превышает 98%.

Как отмечается, одним из основных факторов, влияющих на сокращение спроса, является зависимость казахстанского рынка от внешних поставок. Импорт витаминов из-за рубежа в 2024 году упал на 48,2%. Казахстанская фармацевтическая отрасль, в свою очередь, производит минимальное количество витаминов — менее 2% от общего объема реализации. В 2024 году, к примеру, производство витаминов выросло на 69,1%, но это не оказало значительного влияния на потребительский рынок.

На протяжении последних лет наблюдается явное несоответствие между ростом потребительского спроса и объемами производства. Примером тому может служить 2021 год, когда потребление витаминов в Казахстане выросло на 41,8%, но производство в стране фактически остановилось. Вместо запланированных 5 тонн было выпущено лишь 0,1 тонны. В 2022 году ситуация повторилась. Производители, такие как АО «Химфарм», ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм» и другие, остаются далеко позади, не успевая за изменяющимися потребительскими запросами.

Аналитики агентства считают, что причины этого отставания можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, фармацевтическая отрасль слишком зарегулирована. БАД (биологически активные добавки) обязаны проходить регистрацию в Едином реестре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), что создает дополнительные препятствия для роста местного производства. В сентябре в сенате РК также поднимали вопрос о сложности регистрации казахстанских препаратов в ЕЭК. Во-вторых, рынок насыщен контрафактными добавками, которые активно продаются через онлайн-каналы и не контролируются до тех пор, пока не выявлен факт их незаконного оборота.

Ещё одной серьезной преградой является высокая конкуренция со стороны иностранных брендов. Китай и Россия продолжают занимать лидирующие позиции на рынке поставок витаминов в Казахстан, занимая более 80% импорта. За восемь месяцев текущего года казахстанцы потратили на китайские и российские витамины более 1 миллиона долларов, тогда как витамины из Турции и Германии приобрели в разы меньший объем — по 70 и 79,7 тысяч долларов соответственно.

При этом, несмотря на спад в продажах витаминов, расходы казахстанцев на фармацевтические препараты продолжают расти. В первом квартале 2024 года средняя сумма, которую казахстанская семья тратит в аптеке, увеличилась на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а во втором квартале эта цифра возросла уже на 13%.

Таким образом, хотя спрос на витамины упал, общее потребление фармацевтической продукции в Казахстане продолжает расти.