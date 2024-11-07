Обильные снегопады угрожают паводком в ЗКО весной 2025 года

С 2021 по 2023 годы в рамках противопаводковых мероприятий ведется работа по шести основным задачам из предусмотренных 23. Завершается капитальный ремонт плотины в селе Достык Бурлинского района (85% готовности), а также проводится укрепление дамбы в селе Чирово Байтерекского района. Для двух проектов поданы заявки на бюджетное финансирование, но пока не одобрены. Проект по очистке и расширению русла реки Деркул в селе Таскала проходит экспертизу. По проекту берегоукрепления реки Деркул в районе кардиоцентра Уральска разрабатывается новая документация.

По прогнозам Западно-Казахстанского филиала РГП «Казгидромет», паводковый период 2025 года может осложниться из-за большого количества снега и высокой влажности почвы осенью. Об этом сообщили в департаменте ЧС по ЗКО. По информации ведомства, подготовка к паводкам ведется с учетом прошлогодних рисков. В области построено 98,5 километров защитных дамб, установлены 9 километров водоотводных каналов, 93 километра арыков, 513 метров водопропускных труб внутри населенных пунктов, восстановлены 3 водных объекта, очищено около 74 километров магистральных каналов, проведены дноуглубительные работы на реке Кушум протяженностью около 1 километра.

С 2021 по 2023 годы в рамках противопаводковых мероприятий ведется работа по шести основным задачам из предусмотренных 23. Завершается капитальный ремонт плотины в селе Достык Бурлинского района (85% готовности), а также проводится укрепление дамбы в селе Чирово Байтерекского района. Для двух проектов поданы заявки на бюджетное финансирование, но пока не одобрены. Проект по очистке и расширению русла реки Деркул в селе Таскала проходит экспертизу. По проекту берегоукрепления реки Деркул в районе кардиоцентра Уральска разрабатывается новая документация.

Срок выполнения Дорожной карты был продлен правительством до конца 2024 года. Чтобы снизить риски невыполнения мероприятий, они включены в План развития области на 2025-2029 годы.

— Для текущего ремонта шести водохранилищ выделено 635,6 млн тенге из местного бюджета. Ремонт водохранилища «Новая жизнь» завершен полностью, а работы на пяти других продолжаются. По информации акиматов, восстановлены все дороги на 140 участках, включая 65 переливов и 75 размывов. На 10 участках установлены водоотводные трубы, на 42 участках запланированы работы, на 88 – установка труб пока не предусмотрена. По данным Управления пассажирского транспорта и дорог, работы завершены на 93 участках, а на 44 продолжаются, — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что для улучшения ситуации планируется строительство новых гидропостов и внедрение систем раннего обнаружения паводков. Однако остаются проблемы, такие как слабые дамбы, отсутствие документов на защитные сооружения и недостаточный мониторинг водохранилищ. Необходимо принять меры для предотвращения повторных подтоплений и улучшения состояния гидротехнических сооружений.

Премьер-министр Олжас Бектенов провел 7 ноября совещание по вопросу подготовки к паводковому периоду 2025 года с участием профильных министров и акимов регионов. Он подверг критике темпы работы на местах и поручил усилить профилактические мероприятия по подготовке инфраструктуры и гидротехнических сооружений в тех регионах, где они ведутся не на должном уровне. Акимам Костанайской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей и области Абай поручено обеспечить исполнение всех запланированных мер в месячный срок.