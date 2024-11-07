Тренинги и гендерное равенство: как поддерживают женщин в Бурлинском районе ЗКО

В районе на государственных должностях работают 5 женщин, а среди руководителей отделов — 7. Специальных программ поддержки карьерного роста женщин нет, но действуют Ассоциация и Совет деловых женщин, которые помогают развивать предпринимательство среди женщин, поддерживают активную жизненную позицию и решают проблемы, препятствующие развитию. Ассоциацию возглавляет директор районного ЦОН Луиза Кусаинова, а Совет — Алма Елеусинова, депутат и предприниматель.

Для реализации гендерной политики, пропаганды семейных ценностей и традиций, повышения престижа семьи и активности женщин в Бурлинском районе организуются встречи, тренинги для молодых семей, лекции по нравственному воспитанию, профилактике беременности и предупреждению преступлений среди подростков. Об этом сообщили в районном акимате.

В районе на государственных должностях работают 5 женщин, а среди руководителей отделов — 7. Специальных программ поддержки карьерного роста женщин нет, но действуют Ассоциация и Совет деловых женщин, которые помогают развивать предпринимательство среди женщин, поддерживают активную жизненную позицию и решают проблемы, препятствующие развитию. Ассоциацию возглавляет директор районного ЦОН Луиза Кусаинова, а Совет — Алма Елеусинова, депутат и предприниматель.

— Совет деловых женщин активно поддерживает женщин, организует встречи по информированию о возможностях господдержки, помогает составлять бизнес-планы и получать гранты. Например, 23 мая в Акбулакском сельском округе прошла встреча жителей с представителями районных органов, организованная ОО «Жайық таңы» в рамках проекта «Соучаствующее управление». В июне Совет провел семинар по финансовой грамотности, а в июле на этнофестивале «Тойбастар-2024» ремесленники района представили свои работы. Женщины активно участвуют в общественно-политической жизни: Байкадамова Ботагоз Есетовна ведет работу с социально уязвимыми категориями населения, а аким села Караганда Бибигуль Сагидуллина внесла значительный вклад в развитие села, — сказано в сообщении акимата.

В районном акимате отметили, что в рамках концепции семейной и гендерной политики до 2030 года идет работа по увеличению представительства женщин на руководящих должностях до 30%. Поддержка женщин в предпринимательстве реализуется через программы «Единая комплексная программа», проект «Ауыл аманаты» и новая инициатива «Үміт». В образовательных учреждениях района активно продвигается программа «Біртұтас тәрбие бағдарламасы», которая охватывает темы нравственного, духовного и семейного воспитания. Особое внимание уделяется профилактике бытового насилия, предупреждению ранних браков и беременности.