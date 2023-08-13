На главной площади города им. Первого Президента прошло открытие фестиваля «JAIYQ JASTARY» в рамках международного Дня молодежи, организованный Центром творческих инициатив «ШАБЫТ» при поддержке областного управления общественного развития ЗКО, ресурсных центров города и области. В нем приняли участие представители молодежных организаций, студенты, волонтеры и активная молодежь Приуралья.

– Данный фестиваль в регионе проводится впервые и направлен на выявление талантливой молодежи и лучших коллективов, создание условий для роста их творческого потенциала, установление дружеских связей между молодыми людьми области. Команды будут соревноваться по 13 номинациям в мини-футболе, эстрадной и народной песнях, волейболе, киберспорте, тогызкумалаке, рисовании, хореографии, настольном теннисе, казахской борьбе, стрельбе из лука, в лучшем инструментальном исполнении и на лучшего поэта, – говорит организатор Сабина Калиева.

На фестивале мастер спорта международного класса по армреслингу Тимур Спатаев продемонстрировал свою силу, выпрямляя подкову и поднимая пудовую саблю, которую затем предложил продержать на вытянутой руке молодым людям. С данным заданием справились не все, что доказывает, Тимур Спатаев настоящий силач.

Знакомясь с художниками края, Нариман Турегалиев вручил благодарственное письмо и подарок начинающей художнице Анастасии Асиновсковой. Особенно он отметил ее работу «Горы».

Кстати, художники тут же на площади рисовали самые красивые места Уральска: парк, скверы, здания, реку Урал. Городской парк культуры и отдыха писала преподаватель рисования из Аксая Амира Есенгельдиева. Родом она из Уральска, после окончания художественного отделения Западно-Казахстанского государственного университета им. М.Утемисова в 2020 году по направлению уехала работать в Аксай, где в данный момент преподает в Детской школе искусств.

– Я развиваю творчество с малого возраста, что совпадает с мнением родителей, которые приводят на занятия своих детишек с пяти лет. Я хотела бы, чтобы многие мамы и папы задумались о том, что творчество – это прекрасно для жизни, развивает мышление, моторику у детей, прививает им вкус к искусству, – делится Альмира Есенгельдиева.

Также, свои таланты в чтении продемонстрировали и поэты. Победителей в номинациях наградят 12 августа на Гала концерте.

Фото Оксаны Катковой

Оксана Каткова