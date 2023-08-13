За семь месяцев этого года в области зарегистрировали 24 несчастных случая, связанных с производством. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя управления по инспекции труда Армана Туйгинбетова. Годом ранее произошло 37 несчастных случаев.

В этом году на производстве пострадали 27 человек. 20 из них получили травмы с тяжёлым исходом, ещё два случая оказались смертельными.

– Один работник погиб на предприятий горнодобывающей промышленности. Нечастный случай произошёл из-за обвала земли. Также в энергетической отрасли работник погиб после падения с высоты. Причины — неудовлетворительная организация производства работ, грубая неосторожность пострадавшего, не применение средств индивидуальной защиты, — отметил Арман Туйгинбетов.

По его словам, это говорит о том, что работодатели не проводят обучение, инструктирование, проверку знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда. Рабочих допускают к труду без заключения договора. А также имею место быть сокрытия несчастных случаев.