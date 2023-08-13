Девятого августа в специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор по жестокому убийству пенсионерки, которое произошло девятого марта в частном доме посёлка Зачаганск.

36-летную Аиду Джалгасову признали виновной по статьям 99 УК РК «Убийство из корыстных побуждений» и 192 УК РК «Разбой с незаконным проникновением в жилое помещение». Ей назначили 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Джалгасову взяли под арест в зале суда. Решение о виновности приняли присяжные заседатели.

Родственники осужденной возмутились таким вердиктом и обратились к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву с просьбой помочь им. По словам младшего брата Аиды Джалгасовой Мурагера Утешова, они возлагали огромные надежды на суд присяжных, однако они не оправдались.

– Моя сестра мать четверых детей, младшей еще нет и года, домохозяйка, некогда не привлекалась ни к административной, ни к уголовной ответственности, добропорядочная гражданка нашей страны была осуждена судом присяжных. Считаю вынесенный приговор необоснованным. Права сестры нарушались с момента задержания, когда 30 марта на нее надели наручники. Во время проведения обыска старший следователь Ирджанов в протоколе не указал точные места изъятия вещественных доказательств, объяснил он это тем, что просто торопился, - говорит Мурагер Утешов.

Также мужчина утверждает, что на месте преступления были следы обуви 39-40 размера, а размер ноги его сестры 36.

–Экспертиза показала, что следы оставлены только правой ногой, они схожи по конфигурации, но имеют расхождения в сегментах в несколько миллиметров, а при сравнении обуви Джалгасовой, отличаются не только размером обуви 36, но также расхождения в сегментах. Кроме этого на брюках и обуви сестры кровь не обнаружена. Только в одном пятне на халате Аиды нашли кровь человека, это кровь самой Аиды, так как на ее теле были кожные высыпания. На рукоятке ножа также обнаружена кровь человека, смесь ДНК, выявленная из данного объекта, вероятно принадлежит самой Аиде и одному неустановленному лицу мужского генетического пола. На клинке ножа и на паре золотых сережек и кольце кровь не обнаружена, - утверждает Мурагер.

Подозрительными родственникам Джалгасовой кажутся и показания потерпевших и свидетелей, которые противоречат своим словам. Кроме этого, в доме потерпевших изъяты ножи, на одном из которых обнаружена кровь человека, но по непонятным причинам экспертизу не проводили и на эти обстоятельства суд не реагировал.

– Получается, что моя сестра, мама четверых детей которую задержали, надели наручники на глазах у маленьких детей, до родов продержали в следственном изоляторе, и четвертый ребенок появился на свет, когда она сидела в следственном изоляторе. После родов из роддома ее в наручниках обратно забрали в СИЗО, а новорождённую девочку оставили отцу. Это напоминает застенки гестапо, а не новый демократический Казахстан. Я прошу вас оказать содействие в решении данного вопроса. Вы - гарант соблюдения законности, справедливости граждан нашей страны. На данный момент от вас зависит судьба простой казахстанской семьи, судьба многодетной матери и судьба четверых несовершеннолетних детей. Надеюсь на вашу помощь, верю вам как Президенту и порядочному человеку, - заключили Мурагер Утешов.

Свое обращение родственники уже направили главе государства и надеются, что в скором времени ситуация разрешится.

Напомним, девятого марта прошлого года в частном доме обнаружили тело 72-летней женщины с признаками насильственной смерти. Преступник забрал с собой золотые изделия: серьги, обручальное кольцо и печатку.

В апреле полиция сообщила о задержании 35-летней подозреваемой. В её доме нашли окровавленную одежду, нож и другие доказательства. Позже юрист, ссылаясь на нестыковки в деле, заявил, что полиция задержала не ту подозреваемую.

В августе 2022 года задержанная родила в следственном изоляторе своего четвёртого ребёнка. Женщине изменили меру пресечения и разрешили находиться под домашним арестом.