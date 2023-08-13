По данным департамента статистики ЗКО, численность населения региона на первое июля этого года составило 691,1 тысяч человек. В том числе городского — 389,3 тысячи (56,3%), сельского — 301,9 тысяч (43,7%).

За январь-июнь 2023 года общая численность населения области увеличилась на 2 996 человек. При этом численность городского населения увеличилась на 2 487 человек, сельского — на 509 человек.

В январе-июне зарегистрировано 5 928 рождений. Это на 0,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий коэффициент рождаемости составил 17,30 рождений на 1 000 человек. Наибольшее число новорождённых зарегистрировано в областном центре — 3 127 младенцев.

Умерли за это же время 2 648 человек, что на 10,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий коэффициент смертности составил 7,73 умерших на 1 000 человек. Число умерших детей в возрасте до одного года — 53 младенца.