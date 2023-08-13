По словам иcполняющего обязанности руководителя управления по инспекции труда ЗКО Армана Туйгинбетова, при задержке по вине работодателя выплаты зарплаты и иных выплат, связанных с расторжением трудового договора, он выплачивает работнику и задолженность, и пеню.

– Размер пени рассчитывается, исходя из ставки рефинансирования Нацбанка на день исполнения обязательств по выплате заработной платы. И начисляется за каждый просроченный календарный день, начиная со следующего дня, когда выплаты должны быть произведены. И заканчивается днём выплаты. Кроме этого, невыплата зарплаты работодателем в полном объёме и в установленные сроки, а также не начисление и невыплата пени за просрочку влекут административную ответственность. А за неоднократную задержку выплаты предусмотрена уголовная ответственность, — отметил Арман Туйгинбетов.

Между тем, с начала года в 79 предприятиях выявили задолженность по заработной плате в сумме 506 миллионов тенге перед 5 278 работниками.

Работодателям выдали 38 предписаний и 38 работодателей привлекли к административной ответственности. Они должны казне пять миллионов тенге штрафа.

Сейчас в трех предприятиях имеется задолженность перед 21 работником на общую сумму 115 миллионов тенге.