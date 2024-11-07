Снегопад и шквалистый ветер: прогноз синоптиков на 8 ноября в ЗКО

По информации «Казгидромет», в регионах Западного Казахстана ожидаются дожди, снег, метели и гололед.

В Западно-Казахстанской области ожидаются осадки в виде дождя и снега. Также возможен гололед и низовая метель. Днем температура воздуха колеблется от -3 до +2 градусов. Ночью составит от -1 до -6 градусов. Скорость ветра — 9-14 метров в секунду. В северных и восточных районах возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области прогнозируются осадки в виде снега, метели и гололеда. Днем температура будет варьироваться от -1 до -6 градусов. Ночью: до -3 -8 градусов. Ветер — 9-14 метров в секунду, а на севере и востоке возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области на севере и востоке области ожидаются осадки в виде дождя и снега, также возможен гололед. Днем температура будет колебаться от +2 до +7 градусов. Ночью: от -3 до +2 градусов. Скорость ветра в области составит 9-14 метров в секунду, а на севере и востоке возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области на западе, севере и востоке ожидаются дожди. Днем температура будет варьироваться от +5 до +10 градусов. Ночью: от +3 до +8 градусов. На западе и юге области возможен туман. Скорость ветра составит 9-14 метров в секунду, а на западе, севере области возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

В целом, предстоящие дни в западных областях Казахстана обещают быть холодными и ветреными, с осадками и метелью, что требует повышенного внимания и осторожности.