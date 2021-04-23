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Социум

Автобус с рабочими столкнулся автоцистерной на трассе в Атырауской области

В аварии пострадали восемь человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скришот с видео ДТП произошло 22 апреля около 20.00 на автодороге Тенгиз-Сарыкамыс, где столкнулись автобус марки "ПАЗ" и ассенизаторский КамАЗ. По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, в результате аварии пострадали восемь человек. Им оказана первичная медицинская помощь, водитель автобуса госпитализирован в больницу. – По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения", ведется следствие, - сообщили в полиции. Выяснилось, что пасса
Арайлым Усербаева
Автобус с рабочими столкнулся автоцистерной на трассе в Атырауской области
В аварии  пострадали восемь человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Автобус с рабочими столкнулся автоцистерной на трассе в Атырауской области
Автобус с рабочими столкнулся автоцистерной на трассе в Атырауской области
Скришот с видео ДТП произошло 22 апреля около 20.00 на автодороге Тенгиз-Сарыкамыс, где столкнулись автобус марки "ПАЗ" и ассенизаторский  КамАЗ. По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, в результате аварии пострадали восемь человек. Им оказана первичная медицинская помощь, водитель автобуса госпитализирован в больницу. – По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения", ведется следствие, - сообщили в полиции. Выяснилось, что пассажирский автобус принадлежит подрядной организации ТОО "СК НШТ", которое обслуживает АО "Эмбамунайгаз". – Предварительно установлено, что 22 апреля в 19.39 на 157 километре автотрассы служебный автобус ТОО «СК НШТ» попал в ДТП и столкнулся с Камазом-ассенизатор, который совершал обгон. В момент ДТП в автобусе находились 11 работников подрядной организации, следовавших с месторождения «Прорва» в город Кульсары. В результате ДТП автобус опрокинулся в кювет и получил серьёзные повреждения кузова. Находившиеся в автобусе пассажиры и водитель на машине скорой помощи доставлены в медицинскую клинику ТОО «Тенгизшевройл», - сообщили в пресс-службе АО "Эмбамунайгаз". К слову, в Жылыойскую районную больницу доставлен пострадавший. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
автобус трасса

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