Автобус с рабочими столкнулся автоцистерной на трассе в Атырауской области

В аварии пострадали восемь человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скришот с видео ДТП произошло 22 апреля около 20.00 на автодороге Тенгиз-Сарыкамыс, где столкнулись автобус марки "ПАЗ" и ассенизаторский КамАЗ. По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, в результате аварии пострадали восемь человек. Им оказана первичная медицинская помощь, водитель автобуса госпитализирован в больницу. – По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения", ведется следствие, - сообщили в полиции. Выяснилось, что пасса