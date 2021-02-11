Иллюстративное фото из архива "МГ" - 11 февраля из-за гололеда закрыты трассы Уральск-Атырау, Уральск-Таскала и Самара Шымкент, Таскала-Аккурай-Болашак, Переметное-Большой Чаган, Уральск-Кирсаново, - такое сообщение распространила Служба спасения. В ЗКОФ АО «КазАвтоЖол» пояснили, что вышеуказанные автодороги были закрыты в связи с ухудшением погодных условий - дождь, гололед. Нужно отметить, что в 19.30 в Уральске столбики термометра показывают -2 градуса и на улице идет сильный дождь. В связи с потеплением на проезжей части автомобильных дорог и пешеходных тротуарах города образовалась гололедица. - Просим всех жителей отложить поездки за пределы областного центра во избежание ЧС, а также быть предельно внимательными и осторожными при передвижении на улицах областного центра, - сообщили в пресс-службе акима Уральска. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.