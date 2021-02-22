Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации департамента полиции, для обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий временно приостановлено движение сразу на нескольких автодорогах. - Из-за снежной бури в Атырауской области в соответствии с решением АО НК "КазАвтоЖол " с 21.00 22 февраля временно приостановлено движение на автодорогах республиканского значения Атырау-Уральск, Атырау-Доссор-Кульсары-Бейнеу и областного значения Атырау-Индер-Карабау-Миялы-Сагиз, - рассказали в ведомстве. Стоит отметить, что автодорогу из-за метели закрыли и в ЗКО. Там с 20.00 приостановлено движение на трассе Уральск-Атырау начиная с поселка Чапаево до границ Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.