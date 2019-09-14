По предварительной информации автомобиль марки "Мерседес", за рулем которого находилась молодая девушка, ехал по проспекту Н.Назарбаева в сторону улицы Пугачева. Возле остановки "Саяхат" автомобиль сбил женщину, предположительно 1966 года рождения. От полученных травм скончалась на месте ДТП. Другие подробности аварии выясняются. Позже в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что автомобиль водворен на спецстоянку. - 14 сентября в 00.40 водитель - женщина 1992 года рождения, управляя автомашиной марки «Мерседес Бенс-200Е», двигаясь в северном направлении по пр. Н.Назарбаева не доезжая остановки «Саяхат» допустила наезд на не регулируемом пешеходном переходе на гражданку 1966 года рождения. Последняя от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. Транспортное средство было водворено на спецстоянку г. Уральска . В отношении водителя избрана мера пресечения - подписка о не выезде. Назначены экспертизы по исследованию обстоятельств ДТП и транспортного средства и судебно-медицинская экспертиза. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерь человека", - рассказали в полиции. Стоит отметить, что согласно заключению экспертизы водитель был трезв.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.