Автомобиль консульства России в Уральске врезался в столб

ДТП произошло сегодня, 8 августа, около пяти часов утра в районе остановки "ДОСААФ", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Автомобиль Suzuki врезался в столб освещения на пр. Абулхаир хана рядом с магазином "Азамат". От удара столб сломался и упал на проезжую часть. - Мы слышали грохот в пятом часу утра. Грохот был сильный, у меня аж ребенок проснулся. Я его укачала, вышла, смотрю, здесь уже полицейские стоят, - рассказала жительница дома, расположенного рядом с местом ДТП, Мария. По словам другого очевидца Петра, водитель вышел из машины после ДТП и стал фотографировать ее. К тому же Пе