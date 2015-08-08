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Происшествия Социум

Автомобиль консульства России в Уральске врезался в столб

ДТП произошло сегодня, 8 августа, около пяти часов утра в районе остановки "ДОСААФ", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Автомобиль Suzuki врезался в столб освещения на пр. Абулхаир хана рядом с магазином "Азамат". От удара столб сломался и упал на проезжую часть. - Мы слышали грохот в пятом часу утра. Грохот был сильный, у меня аж ребенок проснулся. Я его укачала, вышла, смотрю, здесь уже полицейские стоят, - рассказала жительница дома, расположенного рядом с местом ДТП, Мария. По словам другого очевидца Петра, водитель вышел из машины после ДТП и стал фотографировать ее. К тому же Пе
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Автомобиль консульства России в Уральске врезался в столб
ДТП произошло сегодня, 8 августа, около пяти часов утра в районе остановки "ДОСААФ", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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 Автомобиль Suzuki врезался в столб освещения на пр. Абулхаир хана рядом с магазином "Азамат". От удара столб сломался и упал на проезжую часть. - Мы слышали грохот в пятом часу утра. Грохот был сильный, у меня аж ребенок проснулся. Я его укачала, вышла, смотрю, здесь уже полицейские стоят, - рассказала жительница дома, расположенного рядом с местом ДТП, Мария. По словам другого очевидца Петра, водитель вышел из машины после ДТП и стал фотографировать ее. К тому же Петр рассказал, что водитель был в салоне один. За рулем авто был вице-консул Генерального консульства Российской Федерации в г.Уральске Дмитрий ПАНТЕЛИН. Однако от каких-либо комментариев участник ДТП отказался. Генеральный консул РФ в Уральске Саид ЗАБИТОВ позже подтвердил эту информацию. - Пока я не могу прокомментировать эту ситуацию, нужно разобраться, - объяснил Саид ЗАБИТОВ. - Мне нужно переговорить с самим участником ДТП. ДТП было, а как оно произошло, при каких обстоятельствах, нам неизвестно. Это машина не его личная, у нас нет личных машин, у нас все государственные машины. На место сразу же приехали сотрудники "Жайык жарыгы", чтобы починить столб и провисшие провода. Авто, попавшее в ДТП, погрузили на частный эвакуатор.
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ДТП

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