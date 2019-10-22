Автомобиль с краской для разметки дорог перевернулся в Уральске

Разлилось около 150 литров краски, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ДТП произошло сегодня, 22 октября, примерно в 11.00. На перекрестке проспекта Абулхаир хана и улицы С. Датова столкнулись автомобили ВАЗ-21010 и "Газель", которая делает разметку на автодорогах. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, "Газель" ехала по С.Датова в сторону рынка Ел-Ырысы, а ВАЗ по пр. Абулхаир хана в сторону Депо. Столкновение машин произошло прямо на перекрестке этих улиц. После столкновения "Газель" упала набок и краска - примерно 150 литров - разлилась на дороге. Жертв и пострадавших н