Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Автомобиль с краской для разметки дорог перевернулся в Уральске

Разлилось около 150 литров краски, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ДТП произошло сегодня, 22 октября, примерно в 11.00. На перекрестке проспекта Абулхаир хана и улицы С. Датова столкнулись автомобили ВАЗ-21010 и "Газель", которая делает разметку на автодорогах. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, "Газель" ехала по С.Датова в сторону рынка Ел-Ырысы, а ВАЗ по пр. Абулхаир хана в сторону Депо. Столкновение машин произошло прямо на перекрестке этих улиц. После столкновения "Газель" упала набок и краска - примерно 150 литров - разлилась на дороге. Жертв и пострадавших н
Дана Рахметова
Автомобиль с краской для разметки дорог перевернулся в Уральске
Разлилось около 150 литров краски, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
ДТП произошло сегодня, 22 октября, примерно в 11.00. На перекрестке проспекта Абулхаир хана и улицы С. Датова столкнулись автомобили ВАЗ-21010 и "Газель", которая делает разметку на автодорогах. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, "Газель" ехала по С.Датова в сторону рынка Ел-Ырысы, а ВАЗ по пр. Абулхаир хана в сторону Депо. Столкновение машин произошло прямо на перекрестке этих улиц. После столкновения "Газель" упала набок и краска - примерно 150 литров - разлилась на дороге. Жертв и пострадавших нет.  Другие подробности выясняются.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
ДТП автомобиль

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article