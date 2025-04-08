Автомобиль врезался в грузовой состав на переезде в ЗКО

7 апреля в 15:20 на регулируемом железнодорожном переезде перегона станции Казахстан — Пепел водитель Kia выехал на пути, где столкнулся с грузовым составом. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.
— Столкновение пришлось на переднюю часть авто. В ДТП никто не пострадал. По данному факту в отношении водителя Kia составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения». Также в отношении «Казахстан темир жолы» внесли представление по необеспечению безопасности железнодорожного переезда в момент проезда состава, — пояснили в ведомстве.