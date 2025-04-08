Автомобиль врезался в грузовой состав на переезде в ЗКО

7 апреля в 15:20 на регулируемом железнодорожном переезде перегона станции Казахстан — Пепел водитель Kia выехал на пути, где столкнулся с грузовым составом.

7 апреля в 15:20 на регулируемом железнодорожном переезде перегона станции Казахстан — Пепел водитель Kia выехал на пути, где столкнулся с грузовым составом. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.