В Казахстане упростили посадку на поезд для людей с инвалидностью

Теперь людям с инвалидностью не нужно беспокоиться, что их не пустят в поезд из-за отсутствия справки.

Генеральная прокуратура сообщила, что по протесту транспортной прокуратуры приостановили действие пункта 44 Правил перевозок пассажиров на поездах. Этот пункт требовал, чтобы люди с инвалидностью каждый раз показывали справку об инвалидности при посадке, даже если уже предъявили её при покупке билета. Из-за этого многие сталкивались с отказом в посадке, что нарушало их право на свободное передвижение.

Прокуратура опротестовала эту норму, и министерство транспорта начало процесс её исключения из правил. Пока процедура не завершена, но требование уже приостановили. Теперь людям с инвалидностью не нужно беспокоиться, что их не пустят в поезд из-за отсутствия справки. В будущем, после объединения баз данных КТЖ и министерства труда, они смогут покупать билеты без предъявления дополнительных справок.