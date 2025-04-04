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Происшествия Социум

В Казахстане упростили посадку на поезд для людей с инвалидностью

Теперь людям с инвалидностью не нужно беспокоиться, что их не пустят в поезд из-за отсутствия справки.
Жулдызхан Хасангалиева
В Казахстане упростили посадку на поезд для людей с инвалидностью

Генеральная прокуратура сообщила, что по протесту транспортной прокуратуры приостановили действие пункта 44 Правил перевозок пассажиров на поездах. Этот пункт требовал, чтобы люди с инвалидностью каждый раз показывали справку об инвалидности при посадке, даже если уже предъявили её при покупке билета. Из-за этого многие сталкивались с отказом в посадке, что нарушало их право на свободное передвижение.  

Прокуратура опротестовала эту норму, и министерство транспорта начало процесс её исключения из правил. Пока процедура не завершена, но требование уже приостановили. Теперь людям с инвалидностью не нужно беспокоиться, что их не пустят в поезд из-за отсутствия справки. В будущем, после объединения баз данных КТЖ и министерства труда, они смогут покупать билеты без предъявления дополнительных справок. 

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