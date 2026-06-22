Автомобили блогеров Жанабыловых выставили на продажу

Конфискованные у осуждённых блогеров Жанабыловых автомобили выставили на продажу. Объявления появились на портале государственного имущества E-Qazyna, передает МойГород со ссылкой на Tengrinews.kz.

На сайте размещено восемь лотов — все это автомобили Hyundai Elantra 2025 года выпуска. Именно эти машины были конфискованы у Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой по решению суда.

Согласно опубликованной информации, все автомобили зарегистрированы на ТОО Zhana Business, руководителем которого является Эльмира Толегенова. В настоящее время транспорт находится на балансе департамента государственного имущества и приватизации Астаны.

Стартовые цены в объявлениях не указаны, однако оценочная стоимость каждой машины составляет 8 395 000 тенге.

При этом участвовать в торгах смогут не все. Подать заявку имеют право только правоохранительные и специальные государственные органы, а также структуры, обеспечивающие деятельность Президента, политических госслужащих и депутатов Парламента. Физические лица к участию не допускаются.

В описании указано, что автомобили укомплектованы двумя ключами и техпаспортом. При этом в багажнике отсутствуют запасное колесо и стандартный набор инструментов. Проверить техническое состояние машин также невозможно. Кроме того, на транспорт наложен арест.

Судя по адресу, автомобили находятся в Астане на территории компании, занимающейся грузоперевозками.

Приговор блогерам был вынесен в конце апреля. Суд признал Жанабылова и Толегенову виновными в незаконном предпринимательстве и легализации преступных доходов.

Эльмире Толегеновой назначили 2 года лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года и конфискацией имущества. Ерболат Жанабылов получил 2 года условно, также с конфискацией.

Ранее сообщалось, что подсудимые добровольно возместили ущерб в размере более 247 миллионов тенге.

Согласно приговору, в доход государства подлежат конфискации восемь автомобилей Hyundai Elantra и 17 смартфонов iPhone 16. В то же время арест с автомобилей Lamborghini Urus и Lexus LX600 был снят.

Кроме того, с каждого из осуждённых взыскан обязательный платеж в Фонд компенсации потерпевших в размере 20 МРП.