Иллюстративное фото из архива "МГ" Пока самым приемлемым стражам порядка видится вариант, когда авто, ввозимые из государств Евразийского экономического союза, то есть из России, Армении, Кыргызстана и Беларуси, нужно будет ставить на временный учёт через десять дней после пересечения границы РК. Причём как иностранцам из ЕАЭС, так и гражданам Казахстана. По словам заместителя начальника управления Государственной автомобильной инспекции КАП МВД РК Юрия Козлова, предполагается, что регистрировать транспортные средства владельцы смогут онлайн. Действовать временная регистрация станет в течение года. А по истечении этого срока машину нужно будет ставить на постоянный учёт, уплатив все сборы и разницу в растаможке, либо вывозить из страны. Причём вернуться в РК такое авто сможет не ранее чем через три месяца (чтобы избежать челночных пересечений границ). Козлов отмечает, что всё это только проект, который МВД РК предложит на рассмотрение общественности и депутатов в ближайшее время. Какое решение примут в итоге, пока говорить рано.