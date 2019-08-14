Как упорядочить пребывание в Казахстане машин из стран ЕАЭС, решают отечественные полицейские, передают kolesa.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ"   Пока самым приемлемым стражам порядка видится вариант, когда авто, ввозимые из государств Евразийского экономического союза, то есть из России, Армении, Кыргызстана и Беларуси, нужно будет ставить на временный учёт через десять дней после пересечения границы РК. Причём как иностранцам из ЕАЭС, так и гражданам Казахстана. По словам заместителя начальника управления Государственной автомобильной инспекции КАП МВД РК Юрия Козлова, предполагается, что регистрировать транспортные средства владельцы смогут онлайн. Действовать временная регистрация станет в течение года. А по истечении этого срока машину нужно будет ставить на постоянный учёт, уплатив все сборы и разницу в растаможке, либо вывозить из страны. Причём вернуться в РК такое авто сможет не ранее чем через три месяца (чтобы избежать челночных пересечений границ). Козлов отмечает, что всё это только проект, который МВД РК предложит на рассмотрение общественности и депутатов в ближайшее время. Какое решение примут в итоге, пока говорить рано.