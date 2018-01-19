Необычная благотворительная акция в зимние холода связана с нехваткой в нефтяной столице пассажирских автобусов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".   На своей страничке в Instagram пользователь @million_kz001 сообщил, что люди с удивлением восприняли его благие намерения. - Люди переспрашивали, услышав, что проезд бесплатный, - пишет мужчина. Свою акцию по бесплатной перевозке людей, водитель решил назвать "Атырау - город добра" и призвал всех таксистов и просто неравнодушных горожан подключиться к данной акции. - В Атырау не хватает автобусов, а пока местные власти решают эту проблему, на остановках мерзнут наши мамы, сестры и школьники. Давайте подвозить людей, мерзнущих на остановках, ведь неизвестно, сколько им еще стоять ждать  своих автобусов, - призвал @million_kz001. Напомним, что в прошлую пятницу городской автобус №8 весь день подвозил людей бесплатно в честь святой для мусульман пятницы. f7OEolmbjAU Ерлан ОМАРОВ