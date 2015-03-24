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Бизнес-новости

Автосалоны Уральска приглашают жителей города на тест-драйв

22 марта в честь праздника Наурыз уральские автосалоны Hazar Motors, Dostyk Motors и Dostyk Motors Uralsk в городском парке культуры и отдыха угощали горожан вкусными коже и баурсаками. Несмотря на то, что основные праздничные гулянья проходили на площади Сырыма Датова, менеджеры автосалонов решили устроить для уральцев сюрприз в парке культуры и отдыха. Всех горожан, попавших на этот праздник сначала досыта накормили, а потом провели для них небольшую презентацию автомобилей. Происходило это следующим образом: после того как человек расправлялся с угощением, он мог посмотреть и оценить один и
Marat
Автосалоны Уральска приглашают жителей города на тест-драйв
22 марта в честь праздника Наурыз уральские автосалоны Hazar Motors, Dostyk Motors и Dostyk Motors Uralsk в городском парке культуры и отдыха угощали горожан вкусными коже и баурсаками.
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 Несмотря на то, что основные праздничные гулянья проходили на площади Сырыма Датова, менеджеры автосалонов решили устроить для уральцев сюрприз в парке культуры и отдыха. Всех горожан, попавших на этот праздник сначала досыта накормили, а потом провели для них небольшую презентацию автомобилей.
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 Происходило это следующим образом: после того как человек расправлялся с угощением, он мог посмотреть и оценить один из 6 новеньких автомобилей, выставленных в тот день в парке.
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 А посмотреть было на что, поверьте. К примеру, очень экономный мини-кроссовер Nissan Jukе, удобный для города и ориентированный на прекрасную половину человечества. Очень практичная и удобная машина сразу же привлекла внимание женщин.
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 Но мужчины особо отмечали седан Nissan Teanа. Автомобиль бизнес-класса с кожаным салоном, динамичным внешним видом и мощным двигателем.
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 Toyota Fortuner – внедорожник, цена которого в 2015 году снизилась сразу на 7 тысяч долларов, с 41 300 до 34 300! Fortuner обладает тремя рядами сидений, высоким дорожным просветом и повышенной проходимостью. Очень мощный и экономный внедорожник для тех, кто ищет качество за относительно небольшие деньги.
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 Следующая модель, представленная в экономическом сегменте, это Toyota Corolla в стартовой комплектации, с объемом двигателя 1,3 литра. Ее стоимость составляет всего 2 миллиона 975 тысяч тенге. Похвастаться машина может обновленным дизайном, просторным салоном, повышенной шумоизоляцией и атмосферным двигателем.
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 Гостям показали и Volkswagen Polo–седан, который в 2010 году был признан автомобилем года во всем мире. Одним из преимуществ этой машины является отличное сервисное обслуживание – в случае замены любой(!) детали автомобиля после окончания гарантийного срока, завод изготовитель оплатит вам 50% ее стоимости. Неплохо, правда?
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 Заинтересовал уральцев и Volkswagen Tiguan с 2-литровым турбированным двигателем, с хорошей динамикой разгона и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. На Tiguan, как и на Polo, действует гарантия – 2 года на двигатель без ограничения пробега и 12 лет - на кузов авто.
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 Между прочим, всем любителям хороших автомобилей и просто заинтересовавшимся уральцам предлагали поучаствовать в тест-драйве. Каждый день Hazar Motors, Dostyk Motors и Dostyk Motors Uralsk устраивают для своих клиентов заезды по городу и специальному полигону, где можно опробовать внедорожники.

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