Автосалоны Уральска приглашают жителей города на тест-драйв

22 марта в честь праздника Наурыз уральские автосалоны Hazar Motors, Dostyk Motors и Dostyk Motors Uralsk в городском парке культуры и отдыха угощали горожан вкусными коже и баурсаками. Несмотря на то, что основные праздничные гулянья проходили на площади Сырыма Датова, менеджеры автосалонов решили устроить для уральцев сюрприз в парке культуры и отдыха. Всех горожан, попавших на этот праздник сначала досыта накормили, а потом провели для них небольшую презентацию автомобилей. Происходило это следующим образом: после того как человек расправлялся с угощением, он мог посмотреть и оценить один и