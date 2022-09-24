- Вина осуждённого полностью доказана совокупностью доказательств, изученных в главном судебном разбирательстве, ответом подсудимого, признанным при досудебном расследовании и собранными документами, - рассказали в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Преступление произошло в апреле этого года. Мужчина около 23 часов угнал Toyota Camry, стоящую около СТО Мунайлинского района.Мужчина признан виновным и лишён свободы на пять лет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.