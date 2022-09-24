- Вина осуждённого полностью доказана совокупностью доказательств, изученных в главном судебном разбирательстве, ответом подсудимого, признанным при досудебном расследовании и собранными документами, - рассказали в пресс-службе Мангистауского областного суда.Мужчина признан виновным и лишён свободы на пять лет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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