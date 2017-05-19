В ходе беседы были обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества между регионом и Азербайджаном. - Для нас, конечно, главное, инвестиции, создание новых рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы, взаимопроникновение деловых отношений. Необходимый для инвесторов деловой климат в Казахстане создан. И мы готовы к укреплению нашего торгово-экономического партнерства, – подчеркнул аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ. Посол в свою очередь, отметил, что Азербайджан отправляет в регион предпринимателей и представителей транснациональных компаний для изучения экономического потенциала Атырауской области. - Мы в рамках визита хотели бы изучить экспортный потенциал региона не только в другие страны, но и в другие регионы Казахстана, – рассказал посол. Отметим, по данным департамента статистики, на сегодняшний день в регионе функционируют 42 предприятия с участием азербайджанского капитала. За январь-март 2017 года внешнеторговый оборот Атырауской области с Азербайджанской Республикой составил 1,8 миллионов долларов США. Основными статьями экспорта в Азербайджан являются пресноводные рыбы, газойль, мазут с содержанием серы, газовые трубы и прочее. На данный момент в Атырауской области создается индустриальная зона с общей площадью 210 гектаров. Для создания благоприятных условий вся необходимая инфраструктура будет проведена за счет государства. На территории индустриальной зоны планируется создание современных промышленно-производственных комплексов, отвечающих мировым стандартам. Также стоит отметить, что в рамках государственно-частного партнерства с АО "НК "СПК" "Атырау" иностранные инвесторы могут реализовать совместные инвестпроекты, при этом доля СПК не должна превышать 49 процентов. Кроме того, в регионе создана организация "Атырау Innovations", одной из основных целей которой является информационно-аналитическая и сервисная поддержка отечественных и иностранных инвесторов по принципу "одного окна".