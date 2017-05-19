Фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО, с 10 апреля текущего года на территории республики проводится очередная акция по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. - С начала акции в ОВД области поступило 115 заявлений, по которым сдано 127 единиц огнестрельного оружия, в том числе 13 единиц длинноствольного нарезного, 3 - короткоствольного нарезного оружия, 109 - гладкоствольного оружия, 2 травматических пистолета. Также были сданы два артиллерийских снаряда и 109 патронов к нарезному оружию, - сообщили в пресс-службе ДВДВ ЗКО. Всего для ДВД ЗКО из республиканского бюджета на проведение акции выделено 8 млн тенге. На сегодняшний день предварительная сумма вознаграждения за сданное оружие и боеприпасы составляет 6,5 млн тенге, из них по 43 материалам выплачено денежное вознаграждение на сумму 2,2 млн тенге.