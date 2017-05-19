с 9.00 утра до 15.00 сотрудники административной полиции выслушают жалобы, примут заявление по нарушением на дорогах, а также проконсультируют пассажиров и автолюбителей по любым вопросам связанным с соблюдением правил дорожного движения. DggV1tA8kvcСкриншот с видео пресс-службы ДВД Пункт "Приема на дороге" расположился на конечной остановке в микрорайоне Авангард. Специалисты готовы ответить на все интересующие горожан вопросы. По словам организаторов, республиканская акция «Прием на дороге» проводится ежегодно и уже стала традиционной. Она проводится в рамках проекта «Стоп Кылмыс». Цель – оказание правовой помощи и юридической консультации. Подобные пункты приема расположились и во всех 7 районах области.