В минувший вторник в Парламенте состоялось расширенное заседание фракции «Народные коммунисты». Депутаты задались вечным вопросом: почему, несмотря на блестящие рапорта чиновников, Казахстан каждый год страдает от паводка?
ПОКА НЕ ЗАКАПАЕТ!
С точки зрения модератора заседания, лидера фракции, мажилисмена Владислава КОСАРЕВА, главная проблема здесь в царящей бесхозяйственности в данной сфере.
- Водными ресурсами надо управлять! – убежден коммунист. – А у нас бездействуют и Правительство, и Министерство сельского хозяйства, и Водный Комитет, и Комитет по чрезвычайным ситуациям. Они хватаются только тогда, когда вода уже за шиворот закапала. А до этого спокойненько сидят, ждут и говорят, что все будет нормально.
О том, что ситуация далека от нормальной, наглядно доказывает статистика - в 2015 году талыми водами было подтоплено 3067 домов. В 2016 году пришлось эвакуировать 556 хозяйств. В нынешнем «поплыли» 1500 домов. Больше всего от наводнения пострадали Акмолинская, Актюбинская, Карагандинская и Северо-Казахстанская область.
- За последние годы в стране сложилась ситуация: как только подходит весна, мы ждем ее не с радостью, как природное явление, а с содроганием, - с горечью констатировал Косарев. - Весна у нас всегда приводит к разрушениям и половодьям. Почему такие бедствия возможны?
Коммунисты считают, что государственным органам пора проснуться и начать реальную борьбу с водной стихией.
- Мы считаем, что половина всех бед происходит из-за бесхозяйственности, безответственности и по другим подобным причинам! - резюмируют они.
ВСЕ ТЕЧЕТ, ВСЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ
У чиновников по поводу ежегодного потопа своя точка зрения. Так, по мнению главы Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Ислама АБИШЕВА, прогнозировать половодье в Казахстане практически невозможно. В республике существует около 2000 водных объектов, но при этом имеется лишь 328 метеорологических станций, 307 гидрологических постов и 25 снегомерных маршрутов. А согласно рекомендациям Всемирной метеорологической организации, только гидропостов на территории РК должно быть не менее 800.
С причинами потопа тоже далеко не все так просто. По данным Комитета, вразрез с законодательством, в стране застраиваются поймы рек и прибрежные территории.
- Не то, что в поймах, в водоохранной полосе не должно быть таких объектов! –заявил Абишев.
О своей борьбе с незаконными застройками он пообещал отчитаться перед Правительством к 1 июня.
Руководителя Водного Комитета поддержала независимый эксперт Анар ТЛЕУЛЕСОВА. По ее словам, у нас не только некому отслеживать и прогнозировать наводнения, но и некому бороться со стихией. Кадровый дефицит.
- Вся беда в том, что у нас ни на местах, нигде нет профильных специалистов, - объяснила эксперт. - Наши вузы не выпускают инженеров, которые могут сказать, что такое гидротехническое сооружение, что такое подземная, а что такое поверхностная вода. Последние специалисты - практически все пенсионеры или люди предпенсионного возраста.
Непопулярность «водных» профессий в Казахстане вполне объяснима – средняя зарплата в отрасли составляет всего 35-40 тысяч тенге.
Как и по каким нормам работать отечественным водникам, остается тоже только догадываться. В последние годы Водный Кодекс, принятый еще в 1993 году, постоянно дополняется и перерабатывается.
- Так работать невозможно, когда закон меняется в год по несколько раз, - считает Тлеулесова. - Все изменения не в пользу водных объектов. В основном, поправки вносятся на введение новых нагрузок на Комитет по водным ресурсам и его органы на местах. И, что самое интересное - не подкрепляется ни штатами, ни техникой - ничем.
МОЯ ВОДА - МОЕ БОГАТСТВО!
Однако народные избранники сочувствовать чиновникам почему-то не стали, а наоборот подвергли их работу жесткой критике.
Так, вице-спикер палаты Владимир БОЖКО, ранее возглавлявший Министерство по чрезвычайным ситуациям весьма профессионально «разобрал» ситуацию, сложившуюся в этом году на казахстанских реках, и четко указал чиновникам на все ошибки. В частности, что из-за желания накопить воду для полива и произошел перелив через край.
- Ислам Алмаханович (Абишев – авт.), надо откровенно признать, что это вы бухнули такой объем воды, - заявил Божко. - Когда вас всю зиму уговаривали: «Сбрасывайте, воды будет много», вы не послушали все это. На Астану начали сбрасывать с Вячеславского водохранилища по 1,2 тысяч кубов в секунду! А вы посмотрите, что творится на Сырдарье! Вы заставили Коксарайское водохранилище заполнить еще в феврале, когда паводок не начался. И что? 1,2 тысяч кубов в секунду идет по всей Сырдарье, а Коксарай полный! Он же предназначен не для того, чтобы поливать водой, а для того, чтобы не допускать ЧС!
С точки зрения мажилисвумен от КНПК Ирины СМИРНОВОЙ произошедшие паводки – это наглядный индикатор неэффективной политики водного ведомства.
- В феврале руководитель Комитета по водным ресурсам на брифинге в Правительстве сказал буквально следующее, - напомнила коммунистка. – «В 2017 году не ожидается сильных паводков.» И что тогда можно ждать от местных органов власти в подготовке к наводнениям?
При этом депутаты напомнили, что почти половина (44 процента) водных ресурсов Казахстана формируется на территории сопредельных стран. И разбазаривать дефицитную воду, даже талую, значит наносить серьезнейший ущерб, как экологии, так и экономике страны. По мнению парламентариев, создание четкой и слаженно работающей водной инфраструктуры станет залогом решения в долгосрочной перспективе вопроса дефицита воды в стране.
В целом, разговор на расширенном заседании фракции получился содержательным и продуктивным. По итогам заседания, участниками был вынесен ряд рекомендаций, направленных на улучшение ситуации. Планируется, что они будут рассмотрены в ближайшее время.
Маргарита НИКИТИНА, Астана
