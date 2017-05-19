С точки зрения модератора заседания, лидера фракции, мажилисмена Владислава КОСАРЕВА, главная проблема здесь в царящей бесхозяйственности в данной сфере. - Водными ресурсами надо управлять! – убежден коммунист. – А у нас бездействуют и Правительство, и Министерство сельского хозяйства, и Водный Комитет, и Комитет по чрезвычайным ситуациям. Они хватаются только тогда, когда вода уже за шиворот закапала. А до этого спокойненько сидят, ждут и говорят, что все будет нормально. О том, что ситуация далека от нормальной, наглядно доказывает статистика - в 2015 году талыми водами было подтоплено 3067 домов. В 2016 году пришлось эвакуировать 556 хозяйств. В нынешнем «поплыли» 1500 домов. Больше всего от наводнения пострадали Акмолинская, Актюбинская, Карагандинская и Северо-Казахстанская область. - За последние годы в стране сложилась ситуация: как только подходит весна, мы ждем ее не с радостью, как природное явление, а с содроганием, - с горечью констатировал Косарев. - Весна у нас всегда приводит к разрушениям и половодьям. Почему такие бедствия возможны? Коммунисты считают, что государственным органам пора проснуться и начать реальную борьбу с водной стихией. - Мы считаем, что половина всех бед происходит из-за бесхозяйственности, безответственности и по другим подобным причинам! - резюмируют они.У чиновников по поводу ежегодного потопа своя точка зрения. Так, по мнению главы Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Ислама АБИШЕВА, прогнозировать половодье в Казахстане практически невозможно. В республике существует около 2000 водных объектов, но при этом имеется лишь 328 метеорологических станций, 307 гидрологических постов и 25 снегомерных маршрутов. А согласно рекомендациям Всемирной метеорологической организации, только гидропостов на территории РК должно быть не менее 800. С причинами потопа тоже далеко не все так просто. По данным Комитета, вразрез с законодательством, в стране застраиваются поймы рек и прибрежные территории. - Не то, что в поймах, в водоохранной полосе не должно быть таких объектов! –заявил Абишев. О своей борьбе с незаконными застройками он пообещал отчитаться перед Правительством к 1 июня. Руководителя Водного Комитета поддержала независимый эксперт Анар ТЛЕУЛЕСОВА. По ее словам, у нас не только некому отслеживать и прогнозировать наводнения, но и некому бороться со стихией. Кадровый дефицит. - Вся беда в том, что у нас ни на местах, нигде нет профильных специалистов, - объяснила эксперт. - Наши вузы не выпускают инженеров, которые могут сказать, что такое гидротехническое сооружение, что такое подземная, а что такое поверхностная вода. Последние специалисты - практически все пенсионеры или люди предпенсионного возраста. Непопулярность «водных» профессий в Казахстане вполне объяснима – средняя зарплата в отрасли составляет всего 35-40 тысяч тенге. Как и по каким нормам работать отечественным водникам, остается тоже только догадываться. В последние годы Водный Кодекс, принятый еще в 1993 году, постоянно дополняется и перерабатывается. - Так работать невозможно, когда закон меняется в год по несколько раз, - считает Тлеулесова. - Все изменения не в пользу водных объектов. В основном, поправки вносятся на введение новых нагрузок на Комитет по водным ресурсам и его органы на местах. И, что самое интересное - не подкрепляется ни штатами, ни техникой - ничем.Однако народные избранники сочувствовать чиновникам почему-то не стали, а наоборот подвергли их работу жесткой критике. Так, вице-спикер палаты Владимир БОЖКО, ранее возглавлявший Министерство по чрезвычайным ситуациям весьма профессионально «разобрал» ситуацию, сложившуюся в этом году на казахстанских реках, и четко указал чиновникам на все ошибки. В частности, что из-за желания накопить воду для полива и произошел перелив через край. - Ислам Алмаханович (Абишев – авт.), надо откровенно признать, что это вы бухнули такой объем воды, - заявил Божко. - Когда вас всю зиму уговаривали: «Сбрасывайте, воды будет много», вы не послушали все это. На Астану начали сбрасывать с Вячеславского водохранилища по 1,2 тысяч кубов в секунду! А вы посмотрите, что творится на Сырдарье! Вы заставили Коксарайское водохранилище заполнить еще в феврале, когда паводок не начался. И что? 1,2 тысяч кубов в секунду идет по всей Сырдарье, а Коксарай полный! Он же предназначен не для того, чтобы поливать водой, а для того, чтобы не допускать ЧС! С точки зрения мажилисвумен от КНПК Ирины СМИРНОВОЙ произошедшие паводки – это наглядный индикатор неэффективной политики водного ведомства. - В феврале руководитель Комитета по водным ресурсам на брифинге в Правительстве сказал буквально следующее, - напомнила коммунистка. – «В 2017 году не ожидается сильных паводков.» И что тогда можно ждать от местных органов власти в подготовке к наводнениям? При этом депутаты напомнили, что почти половина (44 процента) водных ресурсов Казахстана формируется на территории сопредельных стран. И разбазаривать дефицитную воду, даже талую, значит наносить серьезнейший ущерб, как экологии, так и экономике страны. По мнению парламентариев, создание четкой и слаженно работающей водной инфраструктуры станет залогом решения в долгосрочной перспективе вопроса дефицита воды в стране. В целом, разговор на расширенном заседании фракции получился содержательным и продуктивным. По итогам заседания, участниками был вынесен ряд рекомендаций, направленных на улучшение ситуации. Планируется, что они будут рассмотрены в ближайшее время.