Фото с мастер-классаНа семинаре присутствовали медицинские специалисты ЗКО: заместители директоров медучреждений, онкологи, маммологи, гинекологи и врачи общей практики. – В рамках Дней высоких технологий, приехавший из Алматы руководитель центра опухолей головы и шеи, онколог-хирург Галым АДИЛЬБАЕВ, который проконсультировал около 40 больных, он также провел мастер-класс для наших специалистов. Была проведена сложная пластическая операция на гортани одному из пациентов, - рассказал директор областного онкологического диспансера Есенгельды РАБАЕВ. Также директор областного онкодиспансера отметил, что проведение подобных мастер-классов позволяет местным врачам повысить квалификацию для того, чтобы в дальнейшем самим проводить сложные операции и не отправлять пациентов в столичные клиники или даже за рубеж. В областном онкологическом диспансере для проведения сложных операций есть все необходимое современное оборудование. По словам директора казахского научно-исследовательского института онкологии Диляры КАЙДАРОВОЙ, основной проблемой в области на сегодняшний день является позднее выявление онкологических заболеваний у пациентов, так как не все население проходит скрининг-осмотры. - В поликлиниках ЗКО пока слабо работают врачи общей практики, показана низкая выявляемость онкозаболеваний у пациентов. Поэтому необходимо донести до населения о необходимости прохождения профмедосмотров. Тем не менее, онкологическая служба в области удовлетворительная, в регионе снижается смертность. ЗКО занимает 8 место по Казахстану по уровню заболеваемости. Мы проехали по поликлиникам, проверили уровень знаний врачей. На семинаре также ведем работу по обучению раннего диагностирования онкологических заболеваний,- прокомментировала Диляра КАЙДАРОВА.