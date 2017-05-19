После осмотра у народного целителя женщина-инвалид скончалась от травматического шока, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото с сайта vyatka.ru

Инцидент произошел в Махамбетском районе Атырауской области. Сын потерпевшей, желая помочь своей матери - инвалиду 2 группы, отвез ее на лечение к народному целителю. Женщина 13 лет была прикована к постели из-за полиартрита и долгое время не могла разогнуть ноги.

- Во время осмотра целитель насильно вытянул больные ноги потерпевший и нажал рукой по коленям. Больная вскрикнула и потеряла сознание от боли, после чего пришлось вызвать скорую помощь. В последствии в районной больнице она скончалась от травматического шока, - сообщили в пресс-службе Махамбетского районного суда.

В ходе судебного разбирательства между подсудимым, его адвокатом и районным прокурором составлено процессуальное соглашение о признании вины.

- Приговором суда народный целитель признан виновным по ч.1 ст.104 УК РК "Причинение смерти по неосторожности". Мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Кроме того, с него были взысканы расходы за прохождение медэкспертизы, - сообщили в пресс-службе.

Приговор суда вступил в законную силу.

Ерлан ОМАРОВ