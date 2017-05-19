Суд №2 Зеленовского района ЗКО рассмотрел 6 административных дел в отношении граждан Республики Узбекистан, нарушивших законодательство РК в области миграции населения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, иностранных граждан выявили сотрудники полиции в ходе оперативно-профилактических мероприятий. Установлено, что данные лица при регистрации указали в миграционной карточке цель въезда на территорию РК - «частная», при этом незаконно занимались строительными работами. Но для осуществления трудовой деятельности в Казахстане иностранцам необходимо иметь разрешение.

- За нарушение миграционного законодательства РК суд привлек всех граждан Узбекистана к административной ответственности, предусмотренной статьей 517 ч. 5 КоАП РК, и каждому назначил административное взыскание в виде ареста сроком на 2 суток, - пояснили в пресс-службе суда ЗКО.