Уже две недели аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ с рабочим визитом посещает районы области. Он побывал в 9 районах, где посетил строящиеся объекты и встретился с населением. Так, в ходе своего рабочего визита в Казталовский район глава региона ознакомился с ходом строительства дорог, обеспечением населенных пунктов питьевой водой и строительством новой школы-интерната на 100 мест. После того, как Алтай КУЛЬГИНОВ проинспектировал ход работ на всех строительных объектах, он встретился с жителями районного центра. На встрече было поднято много вопросов, сельчане предлагали свои идеи по улучшению района, а потом пожаловались главе региона на акима района. - Почему аким ездит на двух дорогих иномарках? Откуда он взял средства, из государственного бюджета? В районе плохие дороги, на эти деньги их можно было бы отремонтировать, или хотя бы автобус до города пустить, внутри поселка тоже можно было бы автобус пустить. Людям приходится пешком ходить или же на велосипедах ездить. Молодые мамы с колясками на другой конец поселка ходят. Я понимаю, что машина необходима, но две зачем? – задал вопрос один из жителей района Глава региона согласился с возмущениями сельчанина. - Хорошо, что вы понимаете, что в наше время аким не должен ходить пешком и наличие одной машины - это нормально. Но, то, что есть вторая дорогая машина, это меня тоже возмущает. Вы правильный вопрос подняли, - ответил Алтай КУЛЬГИНОВ.