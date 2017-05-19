ДК "Курмангазы" собрал в этот вечер более 700 почитателей творчества казахстанского певца и композитора. По словам организаторов концерта, пришло намного больше зрителей, чем ожидалось. Люди стояли на балконах, в проходах между рядами и даже у самого входа в зал, дети танцевали у самой сцены. JBo2Y9rr8CEВ течение полутора часов со сцены в живом исполнении кавер-группы "Динамик бэнд" и волонтеров звучали самые популярные и всеми любимые композиции легенды казахстанской эстрады: "Джулия", "Солдат любви", "Я это ты", "Дождь", "Нелюбимая", "Стоп, ночь" и другие.Первые пять песен Батыра исполнили волонтеры, которые уже давно мечтали спеть вживую хиты любимого певца на сцене.7 песен Батырхана ШУКЕНОВА зрителям в живом исполнении подарил лайф-бэнд "Динамика". По словам артистов, репетиции к концерту шли ровно месяц.Напомним, что Батырхан ШУКЕНОВ скончался 28 апреля 2015 года на 53-м году жизни от инфаркта в Москве. XVja1YGSANc