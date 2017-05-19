По словам главы региона, из государственного бюджета на участок дороги Уральск - Таскала выделено свыше 9 млрд тенге. - Вся протяженность ремонтируемого участка трассы до границы с Российской Федерацией от Уральска составляет 104 км, в этом году мы отремонтируем 86 км, и тогда на следующий год останется всего 18 км. Качество строительства дороги контролируется, поскольку это программа "Нурлы жол", и трасса является республиканской, на которую идёт большая нагрузка грузопотока, - пояснил Алтай КУЛЬГИНОВ. Аким области отметил, что в Таскалинском районе в центре в этом году будут капитально отремонтированы 5 улиц. Кроме этого, 3 населенных пункта будут обеспечены чистой питьевой водой. В поселке Мерей началось строительство водопровода, на который выделили 253 млн тенге. Также Алтай КУЛЬГИНОВ посетил Бокейординский, Жангалинский и Зеленовский районы.