Кондуктор и водитель автобуса №12 в грубой форме высадили пожилую женщину, которая не смогла оплатить за проезд, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта ren.tv Иллюстративное фото с сайта ren.tv Инцидент произошел на днях в одном из пассажирских автобусов и сразу вызвал бурю негодования у пользователей социальных сетей. По словам очевидца - пассажирки автобуса, которая и опубликовала гневный пост, водитель и кондуктор очень грубо обошлись с пенсионеркой. - Кондуктор с душераздирающими криками требовала у  пожилой женщины оплатить за проезд и заставила водителя не трогаться с места, пока та не передаст деньги. При этом бабушка ответила, что она пенсионер и продолжала сидеть до тех пор, пока кондуктор не стала ее выгонять. Когда пассажирка все же собралась выйти, водитель едва ли не зажал ее на выходе дверями, на что та, выпрыгивая из автобуса, успела сказать лишь "Бессовестные вы...", - поделилась автор поста. Комментаторы сообщили, что сами не раз сталкивались с грубостью кондуктора.
- Почему никто не заступился за пожилого человека? Почему не выручили, заплатив 40 тенге? Легче сделать фото и написать на сайте... Хотя, это также надо. Равнодушие людей страшит. А кондуктор и водитель интересно, спокойно день провели и спали той ночью? Бессердечные. Никто ни отчего в этом мирке не застрахован. Делайте добро, - прокомментировала пост жительница Атырау.
Как рассказали корреспонденту портала "Мой ГОРОД" в КГУ "Смарт Атырау", которое осуществляет контроль за работой общественного транспорта в городе, у водителя и кондуктора были взяты объяснительные и проведены разъяснительные работы.
- Перевозчика, оказывающие услуги по данным маршрутам, предупредили о необходимости принятия строгих мер к указанным сотрудникам. Перевозчик был также предупрежден, что в случае повторения подобных нарушений и несоблюдения пунктов договора, сотрудничество будет расторгнуто в одностороннем порядке. В случае нарушения пассажирских перевозок для фиксирования жалоб и предложений от граждан при  КГУ "Смарт Атырау" работает "горячая линия": 8(7122)75-57-57. Сюда граждане могут обращаться с претензиями на работу общественного транспорта. Камилла МАЛИК