Иллюстративное фото с сайта ren.tv Инцидент произошел на днях в одном из пассажирских автобусов и сразу вызвал бурю негодования у пользователей социальных сетей. По словам очевидца - пассажирки автобуса, которая и опубликовала гневный пост, водитель и кондуктор очень грубо обошлись с пенсионеркой. - Кондуктор с душераздирающими криками требовала у пожилой женщины оплатить за проезд и заставила водителя не трогаться с места, пока та не передаст деньги. При этом бабушка ответила, что она пенсионер и продолжала сидеть до тех пор, пока кондуктор не стала ее выгонять. Когда пассажирка все же собралась выйти, водитель едва ли не зажал ее на выходе дверями, на что та, выпрыгивая из автобуса, успела сказать лишь "Бессовестные вы...", - поделилась автор поста. Комментаторы сообщили, что сами не раз сталкивались с грубостью кондуктора.- Перевозчика, оказывающие услуги по данным маршрутам, предупредили о необходимости принятия строгих мер к указанным сотрудникам. Перевозчик был также предупрежден, что в случае повторения подобных нарушений и несоблюдения пунктов договора, сотрудничество будет расторгнуто в одностороннем порядке. В случае нарушения пассажирских перевозок для фиксирования жалоб и предложений от граждан при КГУ "Смарт Атырау" работает "горячая линия": 8(7122)75-57-57. Сюда граждане могут обращаться с претензиями на работу общественного транспорта.