В Атырау на несколько часов перекрыли движение на одной из главных улиц, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 18 мая с 18.00 до 23.00 музей декоративно-прикладного искусства им.Ш.Сариева и областной историко-краеведческий музей проводят акцию "Ночь в музее". В связи с этим временно перекрыто движение по Пр.Азаттык. Мероприятия посвящены празднованию Международного дня музеев . Ерлан ОМАРОВ