Сломанные горки и качели вызвали бурное недовольство жителей нефтяной столицы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из социальных сетей Фото очевидца По номеру горячей линии портала все чаще поступают жалобы от местных жителей на сломанные детские площадки во дворах многоэтажек. По словам очевидцев, это делают подростки и молодежь, которые поздними вечерами устраивают катания, распивая при этом спиртные напитки. По данным городского отдела ЖКХ, в городе имеется 166 детских, 33 спортивных и 48 футбольных площадок. При этом 20%  этих конструкций пришли в негодность. Все факты поломки и вандализма время от времени фиксируются специалистами отдела, после чего рабочая группа выезжает на место и составляет дефектную ведомость. На основании данного документа уже и ведутся ремонтные работы, а если конструкция не подлежит ремонту, ее и вовсе демонтируют. К слову, до конца текущего года в Атырау и его микрорайонах планируется установить 44 новые игровые площадки на общую сумму 108 миллионов тенге. Однако, по мнению специалистов, их состояние будет зависеть от надлежащего обращения самих жильцов. Камилла МАЛИК  Фото жителей Атырау