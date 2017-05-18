Фото очевидца По номеру горячей линии портала все чаще поступают жалобы от местных жителей на сломанные детские площадки во дворах многоэтажек. По словам очевидцев, это делают подростки и молодежь, которые поздними вечерами устраивают катания, распивая при этом спиртные напитки.По данным городского отдела ЖКХ, в городе имеется 166 детских, 33 спортивных и 48 футбольных площадок. При этом 20% этих конструкций пришли в негодность. Все факты поломки и вандализма время от времени фиксируются специалистами отдела, после чего рабочая группа выезжает на место и составляет дефектную ведомость. На основании данного документа уже и ведутся ремонтные работы, а если конструкция не подлежит ремонту, ее и вовсе демонтируют.К слову, до конца текущего года в Атырау и его микрорайонах планируется установить 44 новые игровые площадки на общую сумму 108 миллионов тенге. Однако, по мнению специалистов, их состояние будет зависеть от надлежащего обращения самих жильцов.Фото жителей Атырау