Иллюстративное фото из архива "МГ" Чтобы не допустить распространения и ухудшения фитосанитарной обстановки, в Атырауской области ведутся мероприятия по обработке полей. – Нынешний год благоприятствует развитию и увеличению численности азиатской саранчи. Главная причина – низкий уровень паводковых вод. С целью разрешения данной проблемы мы организовали заседание. Наш регион не должен пострадать от нашествия саранчи, – сказал на выездном заседании в Курмангазинском районе заместитель акима области Алибек Наутиев. На территории области обитают 2 вида стадных саранчовых – итальянский прус в полупустынной зоне и азиатская саранча, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области. По словам руководителя областной территориальной инспекции комитета госинспекции МСХ РК Абата Жангалиева, в этом году планируется провести химобработку 8 640 га земли за счет республиканского бюджета. Территория обрабатывается безвредным для окружающей среды способом, дельталетом с воздуха в труднодоступные места и автотранспортом в степях. Также для борьбы с саранчой на средства из местной казны бюджета будет проведена химическая обработка 3 540 га земли. По словам начальника ФБГУ «Россельхозцентр» Виктора Шляхова, сейчас важна сплоченность действий на границе Астраханской и Атырауской областей. - Потому как саранча мгновенно перебирается из одного места в другое. В позапрошлом году мы боролись с мараканской саранчой, прибывшей с территории Дагестана, было очень трудно. Именно поэтому в этом году в Астраханской области проводится ряд работ, чтобы остановить поток саранчи, – сказал Виктор Шляхов. Областная территориальная инспекция также на заседании включила в протокол вопрос наличия оборудования для опрыскивания, чтобы противодействовать нашествию саранчи.