19 июня в городском парке культуры и отдыха из-за технической неполадки остановился аттракцион "Колесо обозрения", в котором находились 18 человек, среди которых шесть детей. К счастью, жертв и пострадавших нет. По словам директора парка Бека Жангирова, закусил трос основного привода аттракциона. Сейчас ситуация полностью урегулирована. Посетители никаких претензий не имеют. Также директор парка сообщил, что сейчас рассматривается вариант выдачи земельного участка под строительство нового, современного, комфортабельного аттракциона высотой 36 метров. Администрация парка приносит извинения за данный инцидент, - сообщили в городском акимате.