Мероприятие на тему "Халық дәстүрі - асыл қазына" прошло 19 июня в читальном зале №9, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказала заведующая библиотеки №9 централизованной библиотечной системы города Уральск Гульжан Бисешева, мероприятие "Халық дәстүрі - асыл қазына" организовано в рамках реализации программы "Рухани жангыру". - Целью этого мероприятия является популяризация казахских народных обычаев и традиций, приобщения молодого поколения к ценностям традиционной народной культуры. Проводим его совместно с дворовым клубом "Гулдаурен" и постоянными читателями библиотеки. Сегодня мы еще организуем для детей различные детские игры казахские и традиционные қыз ұзату, арқан тарту. Также стоит отметить, что дети подготовили концертные номера для выступлений - казахские песни и танцы. Каждый год у нас проводятся летние чтения и для привлечения читателей, необходимо, чтобы дети знали истоки и наши традиции. У нас дети с удовольствием участвуют во всех играх и викторинах. В качестве призов мы готовим для них сладости, - пояснила Гульжан Бисешева. Стоит отметить, что в "Халық дәстүрі - асыл қазына" приняли участие 25 детей. - Сейчас настал период летней программы чтения, дети приходят и активно берут книги. Сейчас, казалось бы, много телефонов и гаджетов, зачем читать литературу. Но у нас есть свои юные читатели, которые приходят и постоянно берут книги, это Решетова Даша, Али Ерболатов, Наргиз Ерболатова, Аружан Сулейманова, Кирилл Дынников. Всех их интересует детская литература, сказки, рассказы и повести. Потом нужно отметить, что все дети очень бережно относятся к книгам, - пояснила Гульжан Бисешева. Стоит отметить, библиотека рассчитана на 20 мест, функционирует с 1958 года и ежедневно работает с 9.00 до 18.00.  