В рамках развития массового предпринимательства на селе в нескольких районах области прошли сельскохозяйственные ярмарки. Одной из главных особенностей ярмарок стало вручение государственных грантов и кредитов фермерам на развитие своего дела. Сейчас в области стартовала новая программа «Отбасы бизнес», главная задача которой развить семейный бизнес. На сельскохозяйственной ярмарке можно было приобрести молочную, мясную продукцию, цыплят различных домашних птиц. Избасар Кенжегалиев привез на ярмарку порядка 3000 гусей, уток, бройлерных кур и гусей. - На ярмарке в Жанибекском районе мы впервые. Ранее уже ездили в Сырымский и Таскалинский районы. В следующем году хотим поехать и в другие районы, поэтому ждем, когда построят дорогу в отдаленные районы. Спросом сегодня очень пользуются гуси. Цены невысокие у нас, - пояснил глава крестьянского хозяйства Избасар Кенжегалиев. Основная цель проведения таких ярмарок по словам организаторов, это развитие птицеводства в районах. - Сегодня у нас проводится ярмарка в которой принимают участие местные фермеры и главы крестьянских хозяйств ближайших районов. В рамках программы «Отбасы бизнес» мы хотим популяризировать птицеводство, - сообщил заместитель акима Жанибекского района Жубаныш Хайруллин. На ярмарках, которые прошли сразу в нескольких районах были также вручены сертификаты государственных грантов на развитие своего дела. Предприниматели подавали заявки на самые разнообразные отрасли бизнеса — это и открытие швейного цеха, автомастерской кондитерской, и разведение домашней птицы. - Я рада, что сейчас государством оказывается такая большая поддержка начинающим предпринимателям. Я выиграла сегодня грант, чему очень обрадовалась. Теперь буду развивать свое дело на селе, - рассказала жительница Казталовского района Гульнар Кожамуратова.