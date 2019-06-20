Свою совместную работу «Это Любовь» представили победители 6 сезона «Голос», певец из Казахстана Ержан Максим и дочь Алсу - Микелла Абрамова.  Премьера песни состоялась в финале конкурса «Новая волна» в Крыму. На данный момент ребята работают над созданием клипа на эту песню. Сильный, глубокий голос Микеллы удивил всех. Поклонники юной звезды Казахстана, судя по комментариям, считают, что голос девочки обработан, а парня опять скомпрометировали: LU5zgK1opLU «Вот так и будет петь Микелла.. под фонограмму и в студийной обработке. На что в действительности способна - мы все слышали в прямых эфирах» «Ержана голос обработали в худшую сторону, голос дочери Алсу в лучшую сторону. У Ержана голос не такой на самом деле. Зря Ержан согласился на такой дуэт» «Какая девочка , прям волшебница, на слепых прослушиваниях пела одним голосом, потом другим, а тут опять голос поменяла....... Как хамелеон прям ....» «Смешно и противно . На Новой волне. Как то все было иначе. А здесь уж перестарались. У Микелы Голос как у взрослой девушки» «Разве не слышно голос МИКЕЛЫ обработали , ВЫ что нас за дураков держите ?»