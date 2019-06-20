В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог прокомментировали конфликт между кондуктором и двумя подростками, видео которого появилось в социальных сетях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщил руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск Айдар Менеев, инцидент действительно произошел 15 июня на остановке Рынок. – По данному факту было проведено служебное расследование. Руководители автопарка нашли водителя и кондуктора маршрутного автобуса №12. По их словам, подростки сели в автобус на остановке Юбилейная, вели себя неадекватно, от них пахло клеем. Когда автобус подъехал на остановку Рынок, кондуктор попросил оплатить проезд, но те отказались, хотя в руках у них была купюра номиналом в тысячу тенге. Подростки начали грубить, нецензурно выражаться и пинаться. Тогда кондуктор и водитель решили сдать их полицейским, однако они начали вырываться. Тут среди пассажиров началась паника, и мальчишки убежали. С водителем и кондуктором была проведена беседа, они написали объяснительную и им сделано замечание. Со стороны родителей подростков жалоб не поступало, - сообщил Айдар Менеев. Напомним, в социальной сети Instagram появилось видео, снятое очевидцем, на котором видно, как кондуктор и водитель автобуса сначала удерживают двух подростков, а потом и вовсе начинают их толкать и валить на землю. Другие пассажиры пытаются им помешать, однако никаких результатов это не дает. Видеоролик вызвал волну негодования среди пользователей. Люди возмущались действиями водителя и кондуктора, но среди пользователей нашлись и те, кто считает, что подростки сами спровоцировали конфликт.