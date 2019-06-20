О пропаже мальчика 19 июня в 23.40 полицейским сообщила мать, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе отдела полиции города Уральск, 19 июня в 23.40 в полицию обратилась жительница Уральска, которая заявила, что её 8-летний сын ушел из дома и не вернулся. – Женщина рассказала, что ребенок вышел из дома в 18.30, чтобы поиграть во дворе, и пропал. Незамедлительно на место прибыли школьный инспектор полиции Руслан Габдуалиев, 15 сотрудников полиции и четыре наряда патрульных. В 00.55 полицейские нашли в песочнице мальчика, который рассказал, что устал после длительной прогулки и уснул прямо на песке. Проснувшись в темноте и испугавшись, мальчик начал громко плакать и звать на помощь. Тогда его и обнаружили полицейские. С ребенком все в порядке, в данный момент  он находится у себя дома, - сообщили полицейские.