– С помощью колыбельной наши бабушки доносят до малышей свою любовь, нежность, благие намерения и светлые пожелания, а также закладывают азы доброты, человечности, стремления к светлому будущему. Цель конкурса - пропаганда народного творчества, определение роли наших бабушек и дедушек в жизни подрастающего поколения. Конкурс проходит при поддержке "Аксай жастары". Организаторы - районный совет мам, - отметили организаторы.Первым выступил районный ансамбль бабушек. Всего в пении колыбельной соревновались 11 бабушек из девяти сельских округов. По решению жюри лучшим исполнением было признано выступление Насипханым Ажигалиевой из Бурлинского района. Второе место завоевала Жанылдык Ижекенова из села Бумаколь. Третье место досталось Разие Бегайдаровой их поселка Пугачево. Кроме этого конкурсантки были награждены по номинациям «Асыл әже», «Өнерлі әже», «Өнегелі әже», «Заманауи әже», «Сымбатты әже», «Көрермен көзайымы», «Балажан әже», «Мейірімді әже». Все участницы получили ценные подарки от организаторов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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