BAIC X35 в Казахстане: оснащение, возможности и стоимость городского кроссовера.

Ежедневные поездки по городу, рабочие встречи, семейные дела и выезды за город — современный автомобиль должен быть готов к разным сценариям жизни.

Ежедневные поездки по городу, рабочие встречи, семейные дела и выезды за город — современный автомобиль должен быть готов к разным сценариям жизни. BAIC X35 объединяет компактные габариты, турбированный двигатель, технологии комфорта и практичное оснащение.

В Казахстане кроссовер представлен в двух комплектациях по цене от 7 490 000 тенге.

Решения для повседневных городских задач

Конструктивные особенности BAIC X35 ориентированы на маневренность, комфортную посадку и повседневную практичность:

Габариты и маневренность: Компактные габариты BAIC X35 облегчают маневрирование на городских улицах и парковку в ограниченном пространстве. Автомобиль оснащён электрическим усилителем рулевого управления EPS, разработанным при участии ThyssenKrupp, который снижает усилие на руле при выполнении манёвров. Дорожный просвет 180 мм обеспечивает дополнительный запас при проезде неровностей дорожного покрытия, съездов и небольших перепадов высоты.

Салон и эргономика: Сиденья разработаны с акцентом на боковую поддержку для снижения утомляемости. Одной из особенностей комплектации Luxury является панорамная крыша площадью 0,95 м². Она наполняет интерьер естественным светом и создаёт ощущение дополнительного пространства, делая поездки более приятными для всех пассажиров.

Акустический комфорт: Отдельное внимание уделено акустическому комфорту. Согласно заявленным техническим характеристикам, уровень шума в салоне на холостом ходу составляет 38 дБ, сравнимого с автомобилями бизнес-класса. Это особенно актуально в условиях городских пробок, когда водитель и пассажиры проводят значительное время в автомобиле.

Фото: Allur

Техническое оснащение и безопасность

Автомобиль оснащается турбированным двигателем 1.5 Turbo мощностью 150 л.с. в сочетании с бельгийским бесступенчатым вариатором CVT Punch Powertrain. Обтекаемый кузов с коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,37 способствует снижению расхода топлива.

Фото: Allur

Кузов кроссовера выполнен с применением высокопрочной стали. Для помощи водителю предусмотрен базовый комплекс систем: электронная система курсовой устойчивости (ESP), задние датчики парковки и камера заднего вида.

Комплектации и стоимость

На казахстанском рынке BAIC X35 представлен в двух комплектациях, позволяющих выбрать оснащение в зависимости от индивидуальных потребностей и бюджета.

Fashion Plus — от 7 490 000 тенге.

В оснащение входят светодиодные фары и дневные ходовые огни, 16-дюймовые легкосплавные диски, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида и задние датчики парковки, кондиционер с ручным управлением, подогрев передних сидений, а также базовые системы безопасности. Версия подойдет тем, кто ищет практичный современный автомобиль для ежедневных поездок.

Luxury — от 7 990 000 тенге.

Версия предлагает расширенное оснащение: кроссовер комплектуется 17-дюймовыми двухцветными легкосплавными колесными дисками, панорамной крышей и кожаной отделкой руля. Количество динамиков увеличено до шести. Комплектация ориентирована на покупателей, которым важен повышенный уровень комфорта и дополнительные удобства в городской эксплуатации.

Один автомобиль — разные сценарии жизни

BAIC X35 сочетает качества, востребованные в повседневной эксплуатации: компактные габариты для удобного передвижения по городу, отзывчивое рулевое управление, продуманную эргономику салона и дорожный просвет, позволяющий увереннее преодолевать неровности дорожного покрытия.

Для тех, кто совмещает работу, семейные дела и активный отдых, X35 может стать универсальным решением без необходимости выбирать между городским удобством и возможностями для загородных поездок.

Познакомиться с BAIC X35, уточнить актуальные комплектации и условия приобретения, а также записаться на тест-драйв можно в официальных дилерских центрах BAIC Казахстан или на сайте baic.com.kz.