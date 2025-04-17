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Социум

Банк грудного молока появился в Казахстане

Запасы молока предназначены для недоношенных и новорожденных детей с особыми медицинскими потребностями.
Кристина Кобина
Банк грудного молока появился в Казахстане

В Казахстане появился первый банк грудного молока – его открыли в центре перинатологии и детской кардиохирургии Алматы, сообщили в Минздраве. Запасы молока предназначены для недоношенных и новорожденных детей с особыми медицинскими потребностями, которые не могут получать естественное питание напрямую от своей матери. Банк представляет собой запас охлаждённого и замороженного сцеженного молока.

— Сцеживание осуществляется в стерильные индивидуальные ёмкости с обязательной маркировкой (ФИО, дата и время сцеживания) под контролем медсестры. Допускается использование как индивидуальных, так и клинических молокоотсосов, — отметили в ведомстве.

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Аналогичные банки собираются открыть в каждом перинатальном центре 3-го уровня помощи, куда поступают беременные с факторами высокого риска и где рождаются недоношенные и маловесные дети. 

В Минздраве отметили, что грудное молоко является оптимальным питанием для новорожденных: оно содержит идеально сбалансированный комплекс питательных веществ и ферментов, необходимых для полноценного роста, развития и формирования устойчивого иммунитета ребенка. Его уникальный состав обеспечивает защиту от инфекционных заболеваний.

Фото: pixabay.com

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