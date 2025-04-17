В больнице ЗКО выдавали бесплатные лекарства пациентам «со стороны»

В больнице выписали лекарства 101 пациенту, не состоящих на учете в их районе.

Прокуратура Сырымского района провела проверку районной больницы и выявила множество нарушений в обеспечении пациентов бесплатными лекарствами в рамках ОСМС. В больнице нет чёткого порядка расчёта необходимого количества препаратов, лекарства выписываются хаотично, были обнаружены просроченные препараты, а также случаи, когда пациенты не получали положенные им лекарства. Кроме того, 101 пациент получил лекарства, несмотря на то что их не было на учёте в этом районе.

Также врачи выписывали рецепты сразу на срок более трёх месяцев, что нарушает установленные правила.

— Пациенту выписано лекарственное средство «Метапреднилон» на 360 дней. Ввиду отсутствия четкого алгоритма по расчету необходимого количества лекарственных средств, непринятие во внимание фактических потребностей пациентов, за 2024 год выявлены остатки лекарственного средства «Кетотифен» в количестве 1 800 штук. В 2024 году больницей не подавалась заявка на лекарственное средство «Голимумаб» для 37 лиц, состоящих на учете с диагнозами «Ревматоидный артрит» и «Язвенный колит», тогда как они должны были обеспечиваться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, — сообщили в прокуратуре.

В прокуратуре добавили, что во время проверки в стоматологическом кабинете нашли медицинские изделия с истёкшим сроком годности, а в операционной — прибор без необходимого сертификата. За эти нарушения были оштрафованы четыре должностных лица, включая руководителя районной больницы, сумма штрафов составила 600 тысяч тенге. Ещё четверых сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.



