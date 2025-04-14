Руководитель УГД Уральска «подписывал» документы находясь в отпуске

Как сообщили в пресс-службе областного суда, в ноябре 2024 года управление государственных доходов Уральска выставило в адрес ТОО уведомление об обращении взыскания на деньги на банковских счетах дебиторов в размере 51 миллион тенге.

– Подпись лица, уполномоченного подписывать соответствующий акт, является обязательным. Оспариваемое уведомление подписано подписью руководителя управления государственных доходов по городу Уральск и удостоверено его электронной цифровой подписью. Между тем, судом установлено, что руководитель УГД Уральска согласно приказу находился в отпуске, соответственно на указанный период не исполнял свои функциональные обязанности. Он не мог подписывать документ и исполнять полномочия должностного лица управления, у него на это не было полномочий, - сообщили в суде ЗКО.

Решением суда иск удовлетворен, уведомление признано незаконным и отменено. На ответчика возложили обязанность исполнить решение суда в месячный срок со дня вступления его в законную силу, о чем он должен известить суд.

За допущенные нарушения закона в адрес Комитета государственных доходов вынесено частное определение. Суд обязал отныне не допускать подобные нарушения и принять дисциплинарные меры к тем, кто допустил нарушения. Руководитель отдела информационных технологий УГД Уральска получил выговор.

Решение суда не вступило в законную силу.